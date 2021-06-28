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WKN: A14WR6 ISIN: AU000000CGC2 Ticker-Symbol: 3CH 
Frankfurt
28.06.21
08:13 Uhr
2,060 Euro
-0,040
-1,90 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
COSTA GROUP HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COSTA GROUP HOLDINGS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,0602,14008:14
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5-Tage-Chart
COSTA GROUP
COSTA GROUP HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COSTA GROUP HOLDINGS LIMITED2,060-1,90 %
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