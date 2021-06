Wochenausblick: Die Märkte stehen vor wichtigen Konjunkturdaten

Werbung





In dieser Handelswoche stehen vor allem wichtige Konjunkturdaten auf dem Plan. So wird am Mittwoch unter anderem der Verbraucherpreisindex in der Eurozone sowie die Beschäftigungsänderung in den USA mitgeteilt. Außerdem laden unter anderem Cancom und Qiagen ihre Aktionäre zur Hauptversammlung ein.



Montag

Die neue Woche startet am Montag ruhig, sodass keine relevanten Nachrichten auf die Marktteilnehmer warten.



Dienstag

Am Dienstagmorgen laden Cancom sowie die Adler Group um 11 Uhr ihre Aktionäre zur Hauptversammlung ein. Bevor um 15 Uhr Qiagen es diesen gleichmacht, wird um 14 Uhr der jährliche Harmonisierte Verbraucherpreisindex in Deutschland bekanntgegeben.











Mittwoch

Um 3 Uhr in der Früh deutscher Zeit wird in China zum einen der aktuelle Stand des PMI-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe mitgeteilt und zum anderen die aktuelle Indikation des NBS PMI-Index für die Produktion. Um 8 Uhr erreicht Anleger die Nachricht des Bruttoinlandsprodukts auf Quartalsbasis in Großbritannien, während um 10 Uhr Traton seine Anteilseigner zur ordentlichen Hauptversammlung bittet. Eine Stunde später wird der aktuelle Stand des Verbraucherpreisindex in der Eurozone mitgeteilt. Um 14:15 Uhr geht dann zur Veröffentlichung der ADP Beschäftigungsänderung in den USA der Blick über den Atlantik. Außerdem halten Aroundtown und Grand City Properties ihre Hauptversammlung ab und General Mills sowie Micron Technology berichten über das dritte bzw. vierte Quartal.











Donnerstag

Am Donnerstag wird lediglich um 16 Uhr die Bekanntgabe des Werts des ISM Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA relevant.







Freitag

Zum Wochenabschluss erwartet Anleger um 8 Uhr die Nachricht der jährlichen Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Des Weiteren wird um 14:30 Uhr die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA mitgeteilt.











