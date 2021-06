DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das Wachstum der Industriegewinne in China hat sich im Mai erneut verlangsamt, da der günstige Basiseffekt sehr niedriger Vorjahreswerte nachlässt. Die von der chinesischen Industrie erzielten Gewinne wuchsen um 36,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, verglichen mit 57 Prozent im April, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019, bevor die Wirtschaft durch das Coronavirus getroffen wurde, stieg der Industriegewinn im Mai um 44,6 Prozent. Hersteller von Rohstoffen - einschließlich der Chemie-, Rohöl-, Kohle- und anderer Brennstoffindustrien - haben ihre Gewinne im Mai dank der starken Marktnachfrage und der steigenden Rohstoffpreise mehr als verdoppelt, so das Statistikamt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Dow Jones-Indikation 34.478,00 +0,01% S&P-500-Indikation 4.284,50 0% Nasdaq-100-Indikation 14.369,00 +0,20% Nikkei-225 29.027,39 -0,13% Hang-Seng-Index 29.330,80 +0,15% Kospi 3.299,35 -0,11% Shanghai-Composite 3.607,21 -0,01% S&P/ASX 200 7.301,40 -0,09%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit leichten Abgaben zeigen sich zu Beginn der Handelswoche die ostasiatischen Aktienmärkte und Australien. Dabei bewegen sich die Indizes zumeist in engen Spannen um ihre Schlussstände vom Freitag. In Hongkong war der Handel dagegen wegen einer Unwetterwarnung zwischenzeitlich ausgesetzt, konnte im Verlauf allerdings gestartet werden. In Seoul liegt der Kospi nach der jüngsten Rekordjagd leicht im Minus - leichte Aufschläge zur Eröffnung wurden wieder abgegeben. Teilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen, nachdem der Index am Freitag erstmals die Marke von 3.300 Punkten geknackt hatte. Schanghai gibt nach Gewinnen zur Eröffnung ebenfalls leicht nach. In der vergangenen Woche war der Schanghai-Composite auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert. In Australien geht es für den S&P/ASX 200 um 0,1 Prozent nach unten. Sydney ist seit Samstagabend wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus für mindestens zwei Wochen abgeriegelt. Nach einem Lockdown für Teile der Stadt weiteten die Behörden die Maßnahme auf den Großraum Sydney sowie umliegende Regionen aus.

US-NACHBÖRSE

Die Nike-Aktie baute nach Handelsende ihre Gewinne noch etwas aus. Nach einem Satz um 15,5 Prozent in der regulären Sitzung sowie einem neuen Allzeithoch ging es hier um weitere 0,3 Prozent 154,75 Dollar nach oben. Der US-Sportartikelhersteller hatte seine Umsätze im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr annähernd verdoppelt und war in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dagegen stabilisierte sich die Fedex-Aktie, nachdem es im regulären Handel um 3,6 Prozent nach unten gegangen war. Zwar hatte der Logistik-Konzern Rekordzahlen vermeldet, doch der verhaltene Ausblick hatte für Enttäuschung gesorgt. Die Aktie zeigte sich nachbörslich wenig verändert bei 291,91 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.433,84 +0,69% 237,02 +12,5% S&P-500 4.280,71 +0,33% 14,22 +14,0% Nasdaq-Comp. 14.360,39 -0,06% -9,32 +11,4% Nasdaq-100 14.345,18 -0,14% -20,78 +11,3% Vortag Gewinner 1.755 2.274 Verlierer 1.526 1.044 Unverändert 179 146

Uneinheitlich - Der Dow wurde von einer Rally bei Nike gestützt, der S&P-500 markierte ein weiteres Allzeithoch. Höhere Marktzinsen belasteten die Technologiewerte an der Nasdaq. Der von der Fed zur Inflationsermittlung vorrangig verwendete PCE-Deflator fiel schwächer aus als gedacht und die persönlichen Ausgaben der US-Verbraucher ebenso. Dagegen fiel die US-Konsumentenstimmung positiv aus. Mit einem Allzeithoch (+15,5%) wurden die klar besser als erwartet ausgefallenen Viertquartalszahlen von Nike gefeiert. Fedex verloren nach Vorlage des Geschäftsberichts 3,9 Prozent. Für das Kursminus wurde der verhaltene Ausblick verantwortlich gemacht. Ebay will seine Aktienrückkäufe erhöhen. Die Aktie legte um 2 Prozent zu. Ein fulminantes Börsendebüt legten Mister Car Wash hin, die Papiere schlossen 35,3 Prozent über Ausgabepreis.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,27 1,2 0,26 15,6 5 Jahre 0,93 1,6 0,91 56,5 7 Jahre 1,28 3,6 1,25 63,5 10 Jahre 1,53 3,8 1,49 61,2 30 Jahre 2,15 5,4 2,10 50,4

Die Zehnjahresrendite stieg um 4 Basispunkte auf 1,53 Prozent - getrieben von der positiven Konsumstimmung. Es existiere weiter eine moderate Zinserhöhungsfantasie, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:29 % YTD EUR/USD 1,1927 -0,10% 1,1939 1,1942 -2,4% EUR/JPY 131,97 -0,23% 132,28 132,27 +4,7% EUR/GBP 0,8583 -0,19% 0,8599 0,8586 -3,9% GBP/USD 1,3896 +0,09% 1,3883 1,3908 +1,6% USD/JPY 110,65 -0,14% 110,81 110,76 +7,2% USD/KRW 1127,34 -0,41% 1127,34 1128,00 +3,8% USD/CNY 6,4607 +0,07% 6,4563 6,4548 -1,0% USD/CNH 6,4651 +0,09% 6,4593 6,4568 -0,6% USD/HKD 7,7623 +0,01% 7,7616 7,7617 +0,1% AUD/USD 0,7594 +0,11% 0,7586 0,7596 -1,4% NZD/USD 0,7072 +0,03% 0,7070 0,7078 -1,6% Bitcoin BTC/USD 34.424,51 +4,86% 32.829,01 34.079,01 +18,5%

Der Dollar geriet mit den niedriger alsgedacht ausgefallenen persönlichen Ausgaben etwas unter Druck, erholte sich aber mit der sehr positiven Verbraucherstimmung und steigenden Marktzinsen wieder und notierte am Abend praktisch unverändert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,06 74,05 +0,01% 0,01 +53,1% Brent/ICE 76,15 76,18 -0,04% -0,03 +48,5%

Die Ölpreise tendierten bis zu knapp 1 Prozent fester. Der Markt spekuliere zwar über eine Föderausweitung der Gruppe Opec+, sie dürfte die steigende Nachfrage aber nicht abdecken, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.783,27 1.781,30 +0,11% +1,97 -6,0% Silber (Spot) 26,18 26,12 +0,24% +0,06 -0,8% Platin (Spot) 1.119,25 1.107,70 +1,04% +11,55 +4,6% Kupfer-Future 4,28 4,29 -0,28% -0,01 +21,4%

Der Goldpreis befestigte sich im US-Handel etwas.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, sieht die US-Wirtschaft zwar am Anfang einer robusten Erholung, allerdings sei der Weg noch lang. Seiner Ansicht nach hängt der Anstieg der Inflation höchstwahrscheinlich mit dem Prozess der Wiedereröffnung von Teilen der Wirtschaft zusammen, der nachlassen sollte.

BOEING

wird wohl frühestens 2024 die ersten Modelle des Langstreckenflugzeugs 777X ausliefern können. Einem Bericht der Seattle Times zufolge hat die US-Zulassungsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) den Konzern wiederholt darauf hingewiesen, dass der Flieger nicht für die Zulassung bereit sei. Dies dürfte sogar nicht vor Ende 2023 der Fall sein, hieß es in einem von der FAA an Boeing gesendeten Brief mit Datum 13. Mai.

FORD

Ford muss wegen fehlender elektronischer Bauteile die Kurzarbeit in allen vier europäischen Werken verlängern. Das berichtet die Branchenzeitung Automobilwoche ohne Nennung von Quellen.

JOHNSON & JOHNSON

hat zugestimmt, 230 Millionen Dollar an den Staat New York zu zahlen, um eine Opioid-Klage beizulegen.

PFIZER

hat den weltweiten Vertrieb der Raucherentwöhnungspille Chantix ausgesetzt und einige Chargen des Medikaments zurückgerufen.

PANASONIC / TESLA

Der Panasonic-Konzern hat seine gesamte Beteiligung an Tesla für etwa 3,6 Milliarden Dollar verkauft. Der führende Batterielieferant von Tesla ist damit kein Tesla-Aktionär mehr. Panasonic erklärte, dass der Schritt keine Auswirkungen auf die Batterielieferungen an Tesla haben werde und die beiden Unternehmen eine gute Beziehung pflegten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 01:54 ET (05:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.