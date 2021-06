Die Deutschen gelten als ein Volk von Aktienmuffeln - das war schon immer so, scheint sich aber derzeit zu ändern. 12,4 Millionen Menschen halten Wertpapiere - dass sind immerhin 2,2 Millionen mehr als noch vor einem Jahr, so eine Berechnung des Deutschen Aktieninstitutes. Welche Art von Geldanlagen bei Anleger:innen in Deutschland besonders hoch angesehen sind, darüber spricht Martin Kerscher in wallstreet:online tv mit Paul Zernitz, vom Berliner Meinungsforschungsinstitut Civey. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag