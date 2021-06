SAP (WKN: 716460) hat seine Aktionäre im vergangenen Oktober kräftig geschockt. Damals wurden die Ziele für das Geschäftsjahr 2020 deutlich gesenkt und gleichzeitig auch die Mittelfristziele für das Jahr 2025 angepasst. Beides hat die Anleger so sehr verunsichert, dass die Aktie an nur einem Tag fast ein Viertel an Wert verloren hat. Von diesem Kurssturz hat sich die Aktie bis heute nicht komplett erholt. Aber es geht in die richtige Richtung. Die SAP-Aktie erholt sich langsam vom tiefen Fall Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...