DJ Encavis: 42,9% der Aktionäre wählen Aktiendividende für 2020

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Encavis haben 42,9 Prozent der Aktionäre für 2020 die Aktien- statt einer Bardividende gewählt. Ein Jahr zuvor waren es knapp 62 Prozent gewesen.

Insgesamt werden, wie der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber mitteilte, 814.031 neue Aktien emittiert sowie 26,878 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Mit Eintragung in das Handelsregister werden dann 139.251.265 Aktien des MDAX-Konzerns an der Börse notiert sein.

Der erste Handelstag der neuen Aktien ist für den 8. Juli vorgesehen. Sie wurden im Verhältnis 73 zu 1 zu einem rechnerischen Bezugspreis von 14,60 Euro ausgegeben. Die Aktie schloss am Freitag bei 15,92 Euro.

Die Bardividende von 0,28 Euro je Aktie wird voraussichtlich am 30. Juni ausgezahlt.

Für das laufende Geschäftsjahr will Encavis eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie zahlen, wie bereits im März 2017 angekündigt. Auch hier können Aktionäre wieder die Form der Ausschüttung wählen.

June 28, 2021

