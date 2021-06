Aktien Für die Aktienmärkte ging es in der vergangenen Woche kräftig aufwärts. Der S&P Global 1200, der die weltweite Entwicklung an den Aktienmärkten widerspiegelt, verzeichnete einen Wochenanstieg um 2,25 Prozent auf ein Rekordhoch. S&P 500 und DAX konnten um 2,74 beziehungsweise 1,04 Prozent zulegen. Stützend wirkte vor allem die Verkündung eines noch abzusegnenden Infrastrukturpakets in den USA im Umfang von rund 950 Milliarden Dollar. Zudem zeigten diverse Stimmungsdaten von Verbrauchern und ...

