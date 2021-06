The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2021ISIN NameDE0009797423 INDUSTRIA P EURTH0245010010 THAI AIR.ITL -FGN- BA 10DE000DG4T3W8 DZ BANK IS.A531DE000DG4T5G6 DZ BANK IS.A583CH0284607394 HIAG IMMOBIL. 15-21DE000A2AAY85 PCC SE ITV.16/21US87265HAE99 TRI POINTE HOMES 16/21USU6375FAE70 NAVISTAR INTL 17/25 REGSXS1839767297 WORLD BK 18/21 MTNUS917288BC52 URUGUAY 05/22US35906AAL26 FRONTIER COMMUNICTS 2021