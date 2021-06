Mit zwei neuen Aktienfonds von BlackRock sollen Anleger von zwei langfristigen Großtrends profitieren. Der BGF Next Generation Health Care Fund setzt auf Gesundheitsunternehmen der nächsten Generation, der BGF Future Consumer Fund auf die Zukunft des Konsums. BlackRock hat zwei neue, aktiv gemanagte Strategien auf der Plattform BlackRock Global Funds (BGF) vorgestellt. Der BGF Next Generation Health Care Fund und der BGF Future Consumer Fund investieren in Themen, die von langfristigen Trends profitieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...