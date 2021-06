DJ Wie aus Erstkunden Stammkunden werden? Regelmäßige Kommunikation macht es möglich - Schriftverkehr-Optimierung im Vertrieb mit OfficeFreund-Software bringt 100-prozentig neue Kunden

München (pts012/28.06.2021/09:10) - Serienbriefe und Werbepost gehören zum Marketing wie die Luft zum Atmen. Bisher war für regelmäßige Kunden- und Werbebriefe sehr viel Zeit und auch Manpower notwendig. Im digitalisierten Büro von heute ist die Optimierung des Schriftverkehrs besonders einfach machbar. Dazu gehören nicht nur Rechnungen und Mahnungen, sondern vor allem die Werbepost und Serienbriefe an (potenzielle) Kunden. Dieser Schriftverkehr kann mit der Bürosoftware OfficeFreund komplett digital organisiert, individualisiert und adressiert werden. Wer es nicht glaubt, kann OfficeFreund gratis herunterladen und ein Jahr lang in vollem Umfang und ohne Kosten testen https:// www.officefreund.de

Verwalten des kompletten Schriftverkehrs mit OfficeFreund kein Problem

Mit der OfficeFreund-Software ist die Verwaltung des gesamten Schriftverkehrs möglich. Es können Standardbriefe verwaltet werden. Dazu gehören das Anlegen, Bearbeiten, Löschen und Drucken von Briefen aller Art. Dazu zählen Kurzbriefe, Faxe, E-Mails und natürlich Standardbriefe. Fertig formatierte Dokumente können bei Bedarf angesehen werden. Der direkte Ausdruck oder das direkte Senden von E-Mails sind ebenfalls jederzeit möglich.

All-in-one-Lösung beim Schriftverkehr erleichtert den Büroalltag - auch im Marketing

OfficeFreund unterstützt den Nutzer in sämtlichen relevanten Schriftverkehrsbereichen durch die intuitiv bedienbare flexible Büro-Software. Damit werden alle Geschäftsbriefe sinnvoll und effizient angelegt und können miteinander verknüpft werden, was die Arbeit vereinfacht und damit auch alle Dokumente nachvollziehbar macht. Redundanz wird vermieden und damit auch die Überlastung der Mitarbeiter. Die Auswahl von Textblöcken für Werbe- oder Standardbriefe ist einfach und kann schnell vorgenommen werden. Durch Suche und Übernahme von Dokumenten aus dem bestehenden Schriftverkehr und von anderen Briefen spart man bei der Büroarbeit Zeit.

OfficeFreund gibt es ab sofort in der Ein-Jahr-Gratis-Testversion

Dipl.-Ing. Arnold Spatz: "Die Software lässt sich ganz einfach an die jeweilige Branche und deren Anforderungen des Kunden anpassen." Es ist keine Softwarelösung, die in Serie hergestellt ist. Das Programm wird genau an das Unternehmen und seine Branche angepasst. Adressverwaltung, Kassenbuch, Rechnungserstellung, Schriftverkehr - alle Bereiche sind gesetzeskonform aktualisiert. Mit einigen Klicks stehen alle Informationen und die Daten für den Schriftverkehr zur Verfügung. Die Anschrift oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Kunden ist in kürzester Zeit gefunden und auch eine Adressliste für Serienbriefe ist schnell erstellt.

Die Software kann als Ein-Jahres-Gratis-Vollversion heruntergeladen werden: https://www.officefreund.de

