Technische Analyse zum S&P 500 Der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Nach einem Fehlausbruch unter die 50-Tage-Linie bis auf 4.164 Punkte am 18. Juni startete der Index in der vergangenen Woche wieder durch und konnte bis zum Freitag auf ein neues Rekordhoch bei 4.286 Punkten vorstoßen. Aus preislicher Sicht bleibt alles im grünen Bereich. Unter der Oberfläche mehren sich derweil Warnsignale für eine bevorstehende Korrekturphase. ...

