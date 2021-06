Die Wiener Börse ist am Montag in der Früh mit Abschlägen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 9.15 Uhr 0,44 Prozent auf 3.466,24 Punkte. Der ATX-Prime gab um 0,37 Prozent auf 1.762,84 Zähler nach. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich zunächst im Minus.Am Freitag hatte der S&P-500 seine Rekordjagd weitergeführt, allerdings zeigten sich bereits die asiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...