DJ Glencore übernimmt Kohlemine in Kolumbien komplett

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Glencore kauft seine Partner BHP und Anglo American aus einem Gemeinschaftsunternehmen in Kolumbien heraus. Für insgesamt 588 Millionen US-Dollar werden die Beteiligungen an der Kohlemine Cerrejon übernommen, wie die Glencore plc mitteilte. Alle drei Unternehmen verfügen bisher über ein Drittel der Anteile an der Mine.

Zudem kündigte Glencore an, die Ziele zur Reduzierung der Emissionen zu verschärfen. Bis 2035 sollen die Emissionen um 50 Prozent anstatt 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 verringert werden. Als Zwischenziel sollen bis zum Jahr 2026 die Emissionen um 15 Prozent reduziert werden, so das Unternehmen.

June 28, 2021 03:34 ET (07:34 GMT)

