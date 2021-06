München (ots) - Ob eine GlücksSpirale-Spielteilnehmerin aus Berlin am Wochenende mit den Badeklamotten an den Wannsee geradelt ist, ist nicht bekannt. Sicher ist jedoch, dass sie ihre Freizeit ab sofort mit einem konstant hohen Kontostand planen kann.In den nächsten zehn Jahren erhält sie jeden Monat 5.000 Euro überwiesen, weil sie an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance mit der am Samstag gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 191999 teilnahm. Mit ihrem Spielauftrag hatte sie auch an der internationalen Lotterie Eurojackpot, der Soziallotterie GlücksSpirale sowie den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 teilgenommen. Bei den Zusatzlotterien hat die frisch gebackene Rentnerin am Mittwoch weitere Chancen auf attraktive Gewinne. In ihren auf lotto-berlin.de abgegebenen Spielauftrag hatte sie insgesamt 22 Euro investiert. Drei weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen am 26. Juni nach München sowie in die Landkreise Landshut und München.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:LOTTO Bayern PressestelleLeiterin Stabstelle Unternehmenskommunikation: Verena OberTelefon: 089 28655-530Telefax 089 28655-18530E-Mail: presse@lotto-bayern.dewww.lotto-bayern.de/unternehmen/presseOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/4953509