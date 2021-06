Der Minenkonzern mit Hauptsitz in Toronto, Kanada (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) rutschte im Zuge der Goldpreisschwäche in den letzten Handelswochen deutlich ab. Am 16.06. wurde dann auch die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (dicke rote Linie im Chart) bei 19 Euro nach unten verlassen, die Trendbewegung insgesamt somit beendet. Schnell kam es in der Folge zu weiteren Verlusten, die bis zur Unterstützungslinie bei 17,50 Euro führten. Hier versucht sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...