Linz (www.anleihencheck.de) - Das GBP hat seit gestern Nachmittag einiges an Stärke verloren, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach der Notenbankentscheidung sei der EUR/GBP-Kurs von 0,8535 auf 0,8600 gestiegen. Denn die Markterwartungen, dass die BoE (Bank of England) sich bezüglich der Zinsentwicklung in die Karten schauen lasse, hätten sich nicht erfüllt. Fast alle Mitglieder der BoE hätten für eine Beibehaltung der Niedrigzinspolitik mit dem Leitzins von 0,1% und dem Anleihekaufprogramm von 895 Mrd. GBP gestimmt. Die Kernrate der Inflation sei von 1,3% auf 2,0% im Mai gestiegen und habe damit den Zielwert der Notenbank erreicht. Diese sehe die Preissteigerungen als temporären Effekt und möchte nicht mit einer Straffung der Geldpolitik den Wirtschaftsaufschwung bremsen. ...

