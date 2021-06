Der Wechselrichter- und Speicherhersteller profitiert von den Spekulationen auf ein weiteres umfangreiches Steuergeschenk in den USA. Im Gespräch sind neue steuerliche Anreize für die gesamte Solarlieferkette. Die US-Solarproduktionskapazität wird sich nach Branchenschätzungen dann verzehnfachen, was bis 2030 eine jährliche Produktionskapazität von 50 GW erwarten lässt. SMA als einer der führenden Hersteller von Wechselrichtern wird davon profitieren. Hinzu kommen Diskussionen um eine Solarpflicht auf Dächern von neu gebauten Häusern. Das würde der Branche und damit auch SMA einen weiteren Schub verleihen. In den USA erhält die Branche aktuell reihenweise Upgrades von Analysten nach ihrer Korrektur seit dem Jahreswechsel. Technisch hat die Aktie das Comeback eingeläutet.



