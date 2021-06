Union Investment steigt in den irischen Hotelmarkt ein Der Hamburger Immobilien-Investmentmanager hat sich das projektierte Premier Inn Hotel in den Dubliner Docklands gesichert. Bereits seit 2015 ist Union Investment auf dem irischen Büroimmobilienmarkt aktiv. Vor Kurzem erfolgte mit dem Erwerb des Wohnungsprojekts "8th Lock" in Dublin zudem der Eintritt in den irischen Wohnungsmarkt. Das Hotel ...

