Viele Notenbanke n liebäugeln mit der Einführung von digitalen Währungen. Midas Touch Consulting beschäftig sich in diesem Gastbeitrag mit den möglichen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den Silbermarkt.

Welche Auswirkungen haben digitale Währungen auf den Silbermarkt?

CBDC (Central Bank Digital Currency) Projekte sind nicht neu. USA, China, Russland, Japan, Brasilien, Thailand, Israel, Pakistan, Norwegen, Georgien, Kasachstan und die EZB (Europäische Zentralbank) sind einige der Akteure, die sich mit der Einführung zentraler und dezentraler Optionen digitaler Währungen beschäftigen. Das Ausmaß der logistischen Probleme muss überwältigend sein. Wie kann man das von Sicherheitsaspekten bis hin zur Infrastruktur implementieren? Die schiere Menge an Auswahlmöglichkeiten und deren Hürden? Auch hier lassen sich meist einfache Antworten finden, wenn man sie aus einer prinzipiellen Sichtweise betrachtet. Wir wollen wissen, wie eine Zukunft, die einen neuen Strom von verschiedenen Zahlungsmethoden bietet, den Preis von Silber beeinflusst. Die Silberinsel innerhalb der CBDCs.

Für uns ist die Antwort ganz einfach. Geld ist etwas Persönliches. Es fühlt sich von Natur aus gut an, Bargeld in der Brieftasche oder unter der Matratze zu haben. In Zeiten von iPhone-Fans mag es für einige gut sein, Apple Pay zu haben, aber wollen Sie Ihre Privatsphäre und das Gefühl der Kontrolle über Ihre Ersparnisse in Zeiten der Unsicherheit aufgeben? Veränderungen brauchen Anreize, und wir sehen nichts, was typische Karten- und Zahlungssysteme nicht schon getan hätten. Kurz gesagt, wir wissen, dass die Stabilität des inhärenten Wertes und der historische Beweis der Anziehungskraft von Edelmetallen jede Anziehungskraft überwiegt, mit der uns die Zentralbanken zu locken versuchen könnten. Wir setzen unser Geld auf Silber.

