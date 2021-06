Roeselare (ots) - Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Artikel Feurich Salsa Dip Käse mit dem MHD 30-11-2022 Glasfremdkörper enthalten sein können.Da die Qualität und Lebensmittelsicherheit unserer Produkte für uns höchste Priorität haben, haben wir uns vorsorglich dazu entschlossen, dieses Produkt aus dem Verkauf zu nehmen und öffentlich zurückzurufen.Wir bitten die Verbraucher, das unten aufgeführte Produkt nicht zu verzehren und es in die Verkaufsstelle zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.ProduktbeschreibungFeurich Salsa Dip KäseMindestens haltbar bis 30-11-2022Inverkehrbringer: NV Snack Food Poco LocoDieses Produkt wurde in den Aldi Nord Gesellschaften Bargteheide, Grammetal (Weimar), Greven, Großbeeren, Hann. Münden, Herten, Hesel, Jarmen, Lingen, Nortorf, Radevormwald, Rinteln, Salzgitter, Scharbeutz, Seefeld (Werneuchen), Seevetal, Schloß-Holte, Weyhe und Wittstock gehandelt.Andere Chargen von Feurich Salsa Dip Käse sind nicht betroffen und können unbedenklich verzehrt werden.Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie Snack Food Poco Loco NV unter der E-Mail-Adresse: info@pocoloco.be.Pressekontakt:Nele BoudrezCommunications Managernele.boudrez@paulig.com+32 51 24 80 22Original-Content von: Snack Food Poco Loco NV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156822/4953713