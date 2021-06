Gerade heute zeigen frische Statistikdaten aus Deutschland, wie sehr die Inflation am Anrollen ist. Die Importpreise in Deutschland steigen aktuell auf ein 40 Jahreshoch! Es herrscht in vielen Bereichen der Wirtschaft Güterknappheit, und auch die Verbraucherpreise ziehen an - noch nicht so stark wie die vorlaufenden Preise, aber man spürt den Preisdruck. Im folgenden Video ...

Den vollständigen Artikel lesen ...