Der Goldpreis war noch im Frühjahr in aller Munde, als der Preis für die Feinunze bis in den Bereich bei 1.910 USD anstieg. Sorgen der Marktteilnehmer wegen einer aufkommenden Inflationsphase ließen das Interesse an dem gelben Edelmetall anziehen. In diese Zuversicht hinein folgte jedoch ein herber Rückschlag. Dieses Minus lässt die Investoren jetzt vorsichtig werden. ...

