Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem sich der ITRAXX Senior Financials zuletzt deutlicher abwärts bewegte, deutet sich nun zumindest eine temporäre Konsolidierung an, so die Analysten der Helaba.Bemerkenswert sei aber auch, dass der Bankenindex des STOXX 600 Anzeichen für eine negative Fortsetzungsformation aufweise. Positives gebe es dagegen von den US-Geldhäusern zu berichten. Diese hätten sich im jüngsten Krisen-Stresstest robust gezeigt. Laut dem Bericht der FED habe der Belastungstest ergeben, dass die Großbanken in einem Krisenfall über ausreichend Kapital, wie von den Aufsichtsregeln gefordert, verfügen würden. Dividenden dürften somit wieder ohne Einschränkung ausgeschüttet werden. Laut EZB sei die Kreditvergabe an Firmen außerhalb des Finanzsektors im Mai um 1,9% und an private Haushalte um 3,9% (vs. Vorjahresperiode) gestiegen. Auf dem Primärmarkt hätten erneut keine Transaktionen beobachtet werden können. ...

