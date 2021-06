Bonn (www.anleihencheck.de) - Am US-Anleihemarkt rutschte die laufende Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen zum Wochenauftakt überraschend stark auf 1,36 Prozent ab, bevor sich die Rendite wieder auf ein Niveau von knapp unter 1,5 Prozent einpendelte, so die Analysten von Postbank Research.Analysten hätten über die möglichen Gründe gerätselt. Klar sei, dass die jüngste Ankündigung der US-Notenbank FED, die Leitzinsen früher anzuheben, zu einer umfassenden Neubewertung am Markt geführt habe. Während die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen seither etwas nachgegeben hätten, habe die der zweijährigen angezogen - der Markt rechne derzeit mit langfristig eher niedrigen Zinsen. (Ausgabe vom 25.06.2021) (28.06.2021/alc/a/a) ...

