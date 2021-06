Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aus der US-Notenbank sind zunehmend unterschiedliche Meinungen zur künftigen Geldpolitik zu vernehmen, so die Experten von Union Investment.Eine restriktivere Gestaltung finde vermehrt den einen oder anderen Anhänger. FED-Chef Powell habe die Anleger aber bislang beruhigen können. Davon unbeeindruckt setze sich an den Aktienbörsen der Aufwärtstrend fort, teils seien neue Rekordmarken erreicht worden. Der Trend zu (vorübergehend) höherer Inflation habe am Rentenmarkt zu leichten Rücksetzern geführt, dort seien die Renditen in der Berichtswoche vor allem über die langen Laufzeiten ein wenig angestiegen. Sowohl der Euro als auch der Goldpreis hätten nach dem deutlichen Rückgang in den vergangenen Handelstagen einen (vorläufigen) Boden gefunden und hätten auf ermäßigtem Niveau konsolidieren können. ...

