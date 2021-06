BMW will den Verkauf seines ersten rein elektrischen Serienmodells i3 in den USA offenbar schon sehr bald beenden. Die Produktion für den US-Markt dürfte bereits im Juli eingestellt werden. In anderen Ländern wird der i3 dagegen offenbar weiterhin verkauft, aber angeblich nur noch bis 2022. Die Nachricht zum Rückzug des i3 aus den USA geht aus einem Bericht des BMW Blog unter Berufung auf ein Händlerschreiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...