28.06.2021 - Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) startet mit dem Bau zwei weiterer Windparks mit einer Nennleistung von zusammen 30,4 MW in Deutschland. Für das eigene Portfolio baut PNE derzeit Windparks mit rund 128 MW; Projekte mit 151 MW sind bereits in Betrieb. Ein zufriedener Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "PNE zeigt eine beeindruckende operative Stärke, denn insgesamt haben wir mit diesen beiden neuen Projekten zurzeit Windparks mit rund 360 MW in Deutschland, Polen und Schweden in Bau, einen großen Teil davon betreuen wir als Dienstleister für unsere Kunden. Und mit unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...