Staatssekretär Jörg Kukies hat im Finanzausschuss des Bundestags weitere BaFin-Reformen in Aussicht gestellt. Dazu gehöre auch ein Kulturwandel, den der künftige Leiter der Behörde umsetzen soll. Beim Vorhaben, die Wertpapierbestände der Mitarbeiter zu erfassen, geht es aktuell allerdings nicht voran. Am 01.07.2021 tritt das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) in Kraft. Laut Bundesfinanzministerium (BMF) sollen die durch das FISG umgesetzten Maßnahmen jedoch nicht das Ende der BaFin-Reformen ...

