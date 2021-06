DJ MARKT USA/Nach neuen Rekorden Wall Street wenig verändert gesehen

Nachdem der marktbreite S&P-500 zuletzt den höchsten Wochengewinn seit Februar eingefahren und dabei das 31. Allzeithoch des Jahres markiert hat, dürfte es am Montag gemächlicher zugehen. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen wenig veränderten Handelsbeginn an der Wall Street hin. Händler erwarten bis zum Freitag, wenn der Arbeitsmarktbericht für Juni veröffentlicht wird, einen eher impulsarmen Handel. Aktien dürften solange gut laufen, wie Geldverwalter an ihrer Überzeugung festhielten, dass der aktuelle Inflationsanstieg wieder nachlasse und die Marktzinsen auf relativ niedrigem Niveau blieben, erläutert Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald. "Investoren haben die Möglichkeit, Geld durch die Inflation auf dem Rentenmarkt zu verlieren, es in Form von Bargeld zu verlieren oder es in Risikoanlagen zu investieren."

Frank Øland traut dem US-Aktienmarkt mittelfristig weiteres Potenzial zu. "Aber natürlich ist der Höhepunkt der Wachstumsdynamik in den USA wahrscheinlich überschritten, so dass die Daten anfangen werden, weniger beeindruckend auszusehen - und das könnte ein Grund zur Sorge sein." Die Marktstrategen von Danske fahren ihr Kreditengagement in den USA zurück und schichten Richtung Europa um.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 06:21 ET (10:21 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.