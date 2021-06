Japan Gold Corp. kündigte am Freitag eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung an. Im Rahmen dieser wird das Unternehmen 42.857.143 Stammaktien zum Preis von je 0,35 CAD ausgeben. Der Bruttoerlös soll sich auf 15 Mio. CAD belaufen.



Der Erlös der Privatplatzierung wird für Bohrprogramme, zur Bohrzielbestimmung und für die fortgeschrittene Explorationen bei den unternehmenseigenen Projekten Ikutahara und Ohra-Takamine sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.



Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

