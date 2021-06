Überraschende Produkterweiterung bei Bio-Gate: Nachdem der Spezialist für antimikrobielle Spezialbeschichtungen zuletzt durch den Einsatz seiner Sprays gegen COVID im öffentlichen Nahverkehr für Schlagzeilen - und zwischenzeitlich kräftig steigende Aktienkurse - sorgte, zieht es die Nürnberger nun zusätzlich in den Markt für Cannabidiole (CBD). So will Bio-Gate mit dem ebenfalls börsennotierten kanadischen Anbieter Avicanna (Marktkapitalisierung: rund ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Bio-Gate, Weng Fine Art, Ernst Russ appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...