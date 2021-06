DJ Merkel will erneute Grenzschließungen in Corona-Pandemie vermeiden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die enge Zusammenarbeit mit Frankreich gelobt und will in der Corona-Pandemie erneute Grenzschließungen durch enge Kooperation zwischen beiden Ländern vermeiden.

Man gehe als Partner die gemeinsamen Herausforderungen in der Pandemiebekämpfung an. Dabei habe es vergangenes Jahr bei den Maßnahmen des Infektionsschutzes mit den Grenzkontrollen eine Bewährungsprobe für das Europa ohne Grenzen gegeben.

"Die waren etwas sehr Hartes. In der damaligen Situation waren sie wahrscheinlich unumgänglich. Aber ich stimme zu, dass sich so etwas nicht wiederholen sollte", sagte Merkel in der sechsten Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, an der sie mit dem französische Premierminister Jean Castex teilnahm.

Dies bedeute dann aber auch sehr enge Abstimmung in bestimmten Bereichen. Denn im vergangenen Jahr seien es gerade auch die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder auf der deutschen Seite gewesen, die dringlich darum gebeten haben.

"Ich glaube, wir haben daraus unsere Lektion gelernt, wie wir auch regional auch besser kooperieren können und uns abstimmen können", so Merkel.

Man könne von Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden lernen, die im vergangenen Jahr bei der Grenzfrage eng kooperiert hätten. Auch Deutschland und Frankreich müssten Arbeitsgruppen bilden mit einem permanenten Austausch der nationalen und regionalen Regierungen.

Merkel betonte zudem die Nähe von Frankreich und Deutschland in allgemeinen politischen Fragen.

"Es gibt keinen Partner, das kann ich aus eigenem Erleben sagen, mit dem Deutschland enger und vertrauensvoller zusammenarbeitet als mit Frankreich - bilateral, aber eben auch für die Europäische Union als Ganzes", sagte Merkel. Deutschland und Frankreich setzen sich für ein handlungsfähiges und starkes, aber auch ein innovatives und solidarisches Europa ein.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 06:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.