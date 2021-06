Wien (www.fondscheck.de) - Der Fondsriese BlackRock hat zwei thematische Aktienanlagen aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Die beiden aktiv verwalteten Portfolios BGF Next Generation Health Care Fund (ISIN LU2310090944) und BGF Future Consumer Fund (ISIN LU2317272057) würden in Themen investieren, welche von langfristigen Trends profitieren dürften. Beide Strategien würden Umwelt- und soziale Kriterien sowie Aspekte der Unternehmensführung und Nachhaltigkeitskriterien in ihre Anlageprozesse einbeziehen. ...

