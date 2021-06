Das US-Verkehrsministerium vergibt Zuschüsse in Höhe von insgesamt 182 Millionen Dollar (umgerechnet rund 152 Millionen Euro) zur Beschaffung von elektrifizierten Bussen und der dazugehörigen Infrastruktur. Das Geld geht an 49 Projekte von Verkehrsbetrieben in 46 Staaten und Gebieten. Die Auflistung des US-Verkehrsministeriums zeigt fast ausschließlich Projekte zur Beschaffung von Batterie- und Brennstoffzellen-Bussen ...

