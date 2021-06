DJ Vonovia: Kartellamt genehmigt Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bundeskartellamt hat Vonovia zufolge den geplanten Zusammenschluss mit der Deutsche Wohnen SE genehmigt. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Immobilienunternehmen mit einem kombinierten Portfolio von mehr als 500.000 Wohnungen in Deutschland.

Mit der Genehmigung des Bundeskartellamts ist laut Vonovia eine wesentliche Vollzugsbedingung des Übernahmeangebots erfüllt. Der Bochumer DAX-Konzern rechnet mit einem Abschluss des Übernahmeangebots Ende August.

Beide Unternehmen hatten am 24. Mai ihren Zusammenschluss angekündigt, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen SE wurde am 23. Juni veröffentlicht, es läuft bis zum 21. Juli. Vonovia bietet den Deutsche-Wohnen-Aktionären 52,00 Euro je Aktie.

June 28, 2021 06:44 ET (10:44 GMT)

