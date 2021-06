Die Aktien von Virgin Galactic sind am Freitag um 38% angestiegen, nachdem die amerikanische Flugbehörde FAA grünes Licht für die kommerziellen Raumfahrt-Angebote des Unternehmens gegeben hat. Es ist die erste solche Lizenz, die von der Behörde ausgestellt wurde. Das Unternehmen hat bereits 600 Reservierungen für künftige Flüge für einen Preis zwischen 200.000-250.000 Dollar verkauft. Mit dieser Genehmigung kommt diese Industrie einen Schritt näher an die Realität heran. Was vor nicht allzu langer ...

