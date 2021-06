ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Royal Dutch Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Das wirtschaftliche Umfeld erstarke und damit gebe es auch Luft nach oben für die Gewinn- und Cashflow-Erwartungen in der Ölbranche, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei besonders von Bedeutung für die Shell-Anleger mit der Bilanz des Unternehmens - mit der davon abgeleiteten Perspektive, was die Rückflüsse an die Aktionäre betreffe./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2021 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2021 / 18:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B03MLX29

SHELL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de