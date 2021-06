Führender PPE-Hersteller geht Zusammenarbeit mit globalem Akteur im Bereich kritischer Kommunikationstechnologien ein, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie professionelle mobile Teams vor Ort kommunizieren und ihr Gehör vor Lärm schützen können

Der schwedische Vorreiter für Gehörschutztechnologien, Sordin, gab heute eine neue Partnerschaft mit dem globalen Akteur im Bereich kritischer Kommunikationstechnologien, Cardo Crew, bekannt, um hochwertigen Gehörschutz mit innovativer Kommunikationstechnologie zu kombinieren.

Die Partnerschaft, die für einsatzkritische Temas vor Ort zahlreiche wegweisende Vorteile mit sich bringen wird, wurde vor der Einführung von SHARE dem bahnbrechenden neuen elektronischen Gehörschutz von Sordin bekannt gegeben. SHARE wird im August 2021 an den Start gehen und vereint die modernste Dynamic-Mesh-Kommunikationstechnologie von Cardo Crew mit Funktionen wie Filterung von Hintergrundgeräuschen, Sprachaktivierung und eigene mobile App.

Das Gerät wird es Teams vor Ort ermöglichen, wichtige Geräusche wie Anweisungen von Kollegen oder Warnsignale klar wahrzunehmen, während sie vor potentiell schädlichem Lärm von Maschinen oder anderen Geräuschen geschützt werden. Dank der Dynamic-Mesh-Technologie von Cardo Crew wird auch eine gegenseitige Freisprechkommunikation für Gruppen von zwei bis 15 Mitarbeitern über ein vollautonomes Netz möglich sein, ohne dafür eine traditionelle Basisstation zu benötigen. SHARE ist somit das perfekte Kommunikationsinstrument für Geschäftsteams vor Ort und in lauten Umgebungen.

Peter Ovrin, Global Product Manager bei Sordin, sagte über die Partnerschaft: "Zusätzlich zur Hauptfunktion, dem Schutz vor schädlichem Lärm, sind viele Benutzer von Gehörschutzgeräten von Sordin auf eine einfache und solide Kommunikation mit Teammitgliedern angewiesen. Um dieser Benutzeranforderung nachzukommen, führt Sordin den Gehörschutz SHARE ein. Mit modernster Dynamic-Mesh-Technologie von Cardo und weiteren unterstützenden Funktionen wie einer mobilen App, Sprachsteuerung und Bluetooth ausgestattet, ist SHARE ein zukunftsweisendes Produkt, das den Gehörschutz und die Kommunikation in der Praxis revolutionieren wird."

Die neue Zusammenarbeit wird Cardo Crew zudem die wertvolle Chance bieten, seine preisgekrönte Technologie auf relevante Industriezweige auszubauen, wobei es das Hauptaugenmerk auf den europäischen PPE-Markt legen wird, in dem das Produkt von Sordin als Erstes eingeführt wird.

Shachar Harari, Chief Business Officer und Leiter von Cardo Crew erklärte: "Die starke Marke von Sordin und die 30 Jahre praktische Erfahrung werden sich für Cardo in seinen Bemühungen als unschätzbar erweisen, unsere Technologie in allen Vertikalen, in denen die Teamkommunikation entscheidend ist, verfügbar zu machen. Es gibt zahlreiche Anwendungen und Fälle, zu denen Industrie- und Bauumgebungen zählen, in denen die Kombination aus der hochmodernen Gegensprechanlage von Cardo Crew und der Expertise von Sordin im Design erstklassiger Gehörschutzgeräte eine ideale Lösung wäre."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

