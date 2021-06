Die deutschen Standardwerte starten kaum verändert in die neue Handelswoche und notieren bei rund 15.500 Punkten. Für Spannung könnten die aktuellen Arbeitsmarktdaten in den USA sorgen, die im Laufe der Woche veröffentlich werden sollen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Volkswagen (WKN 766403) Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind zum Wochenstart die Papiere von Volkswagen. Die Aktie verliert rund 1,3%. Wie der Konzern am Wochenende mitteilte, ist der Ausstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...