Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - NewPace Ltd., Entwickler von hochmodernen Medizinprodukten, wird die drahtlose Ladelösung von Powermat für fortschrittliche Geräte im Gesundheitswesen einbetten und vermarktenPowermat Technologies (http://www.powermat.com/), ein weltweit führender Anbieter von kabellosen Stromversorgungslösungen für medizinische Geräte und IoT (IoMT), gab heute bekannt, dass NewPace Ltd., der Entwickler einer fortschrittlichen Herzrhythmus-Management-Technologie, die patentierte kabellose Ladetechnologie des Unternehmens nutzen wird, die in seine neuesten Geräte integriert wird.NewPace wird die Technologieplattform von Powermat für medizinische Geräte lizenzieren, um das lebensrettende Herzrhythmus-Produkt des Unternehmens drahtlos mit Strom zu versorgen, was einen nahtlosen, sterilen und sicheren Zugang zur Stromversorgung ermöglicht.Powermats kabellose Ladegeräte für Medizinprodukte (https://powermat.com/wireless-charging-for-medical-devices/) sind jetzt für eine Vielzahl von Geräten erhältlich, darunter Neurostimulatoren, Insulinpumpen, Sensoren und Fernüberwachungsgeräte für die Gesundheitsfürsorge, und bieten sichere, effiziente und einfach zu bedienende Stromversorgungslösungen. Der ausgeklügelte und dennoch unkomplizierte Ansatz des Unternehmens zur kabellosen Stromversorgung von Geräten im Gesundheitswesen wurde entwickelt, um die Patientenversorgung zu vereinfachen und die Notwendigkeit von Krankenhaus- und Klinikterminen zu reduzieren. Durch die Integration der kabellosen Ladetechnologie kann die Batteriegröße in bestehenden Geräten reduziert werden, was das Gewicht verringert und den Patienten ein komfortableres Ladeerlebnis bietet."Medizinprodukte und IoMT passen hervorragend zur Technologie von Powermat. Patienten brauchen eine nicht-invasive Ladelösung für ihre Medizinprodukte und Notfallausrüstung, die ihre Gesundheit bewahrt", sagt Elad Dubzinski, CEO von Powermat. "Die Technologie von Powermat wird den Benutzern der Medizinprodukte von NewPace nun eine sichere, schnelle und bequeme Lösung zum kabellosen Laden ermöglichen. Wir können es kaum erwarten, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortzusetzen, um kabellose Stromversorgung zu einem Standardmerkmal für Medizinprodukte und Implantate zu machen."Informationen zu Powermat TechnologiesPowermat Technologies (https://www.powermat.com/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=powermat_newpace) bietet fortschrittliche Qi-zertifizierte und proprietäre drahtlose Ladeplattformen für IoT, Telekommunikation (5G), Automotive, Robotik, Unterhaltungselektronik, Medizinprodukte und industrielle Anwendungen. Die Wireless-Power-Plattformen und das IP-Lizenzierungsprogramm des Unternehmens ermöglichen es globalen Unternehmen, fortschrittliche Wireless-Power-Technologie in ihre Produkte zu integrieren und Lösungen für spezielle Anwendungsfälle anzupassen. Die Wireless-Power-Technologie des Unternehmens ist bereits in über 800 Millionen Smartphones, 40 Millionen eingebetteten Zubehörteilen und 8 Millionen Autos zu finden und wird von Weltmarktführern wie Samsung, LG, General Motors, Flex, Harman International, Kyocera und anderen eingesetzt.Pressekontakt:Ofir GattenyoOfir.gattenyo@powermat.comOriginal-Content von: Powermat Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119821/4954121