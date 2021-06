Die Preise für Wohnimmobilien steigen weiter dynamisch an. Das belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis). Demnach haben die Immobilienpreise allein innerhalb eines Jahres im Bundesschnitt um fast ein Zehntel zugelegt. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im ersten Quartal 2021 auf Jahressicht um durchschnittlich 9,4% gestiegen. Die Preisentwicklung war Destatis zufolge sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen zu beobachten. Besonders deutlich stiegen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...