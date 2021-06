DJ PTA-Adhoc: HYLEA GROUP S.A.: Hylea Group S.A. kündigt neue Gläubigerversammlung an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Luxembourg (pta023/28.06.2021/12:30) - Die für heute einberufene Gläubigerversammlung für die 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19S801/WKN: A19S80) der Hylea Group S.A. hat das notwendige Teilnahmequorum von 50 % nicht erreicht. Folglich konnten keine Beschlüsse gefasst werden. Die Gesellschaft kündigt hiermit an, zeitnah zu einer weiteren Gläubigerversammlung einzuladen.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: HYLEA GROUP S.A. Adresse: 5, Rue de Bonnevoie, 1260 Luxembourg Land: Luxemburg Ansprechpartner: Jan Müller, IR Tel.: +49 151 148 44 298 E-Mail: j.mueller@hylea.com Website: www.hylea.com

ISIN(s): DE000A19S801 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1624876200109 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 08:16 ET (12:16 GMT)