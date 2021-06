DGAP-News: AlzChem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

AlzChem Group AG: 14. Zwischenmeldung und zugleich Schlussmeldung



28.06.2021 / 15:06

AlzChem Group AG



Bekanntmachung

nach Art. 5 der Verordnung (EU) 596/2014

und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 14. Zwischenmeldung und zugleich Schlussmeldung Im Zeitraum vom 21. Juni bis einschließlich 24. Juni 2021 wurden insgesamt 3.240 Stückaktien der AlzChem Group AG im Rahmen des am 2. Februar 2021 angekündigten Aktienrückkaufprogramms erworben. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs bislang erworbenen Aktien beträgt damit 40.581 Stück. Der Erwerb erfolgte durch die von der AlzChem Group AG beauftragte ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main/Deutschland über die Börse (XETRA). Die Gesamtzahl der in der letzten Woche zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen, jeweils pro Tag, betrugen: Handelsdatum Gesamtzahl

Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes

Volumen (EUR) 21.06.2021 672 25,1000 16.867,20 22.06.2021 926 25,0000 23.150,00 23.06.2021 935 25,0000 23.375,00 24.06.2021 707 25,0000 17.675,00 S 3.240 25,0207 81.067,20 Mit dem Rückkauf vom 24.06.2021 ist das hierfür bereitgestellte Budget erschöpft; das Aktienrückkaufprogramm ist damit abgeschlossen. Die Anzahl der während des gesamten Rückkaufprogramms zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrugen: Handelszeitraum Gesamtzahl

Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes

Volumen (EUR) 08.02. - 24.06.2021 40.581 24,6416 999.979,90 Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen über die einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäfte sind gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf veröffentlicht. Trostberg, den 28. Juni 2021 AlzChem Group AG





Kontakt:

Sabine Sieber

Kontakt:Sabine SieberLeitung Investor Relations & Kommunikation

