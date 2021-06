Der E-Tretroller-Verleiher Bird steigt ins Sharing-Geschäft mit E-Bikes ein. Mit dem Bird Bike wird der Anbieter in diesem Jahr zunächst in "ausgewählten Städten" in Nordamerika, Italien, Spanien, Deutschland, Irland und Frankreich an den Start gehen. Die neue Smart-Bikeshare-Plattform von Bird umfasst das Bird Bike, die Integrationen mit lokal betriebenen Bikesharing-Diensten, Partnerschaften mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...