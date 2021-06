Die Varta AG (ISIN:DE000A0TGJ55) feierte heute die Erweiterung des Produktionsstandortes Nördlingen. Hier allein sind und werden 100 Mio EUR der insgesamt 300 Mio EUR staatlicher Förderung für die Batteriezellenproduktion in Europa, die Varta bisher zugesagt worden sind, "verbaut". So wurden aus einer Produktionsfläche von 45.000 Quadratmetern am Standort Nördlingen durch die heute eingeweihte Produktionshalle aktuell rund 60.000 Quadratmeter. In der Halle sollen Lithium Batterien für "Wearables" produziert werden - einer der Verkaufsschlager Varta's. Diese Expansion ist mit einem Ausbau der ...

