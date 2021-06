FMC-Chef Powell: 'Corona kostet uns ein Jahr Wachstum'

DÜSSELDORF - Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) geht davon aus, noch bis Mitte 2022 von Corona gebremst zu werden. "Die Pandemie kostet uns ein Jahr Wachstum", sagte der Vorstandsvorsitzende Rice Powell in einem vorab veröffentlichten Gespräch mit dem "Handelsblatt".

ROUNDUP 3/Anwälte: BGH stärkt Bankkunden bei Ausstieg aus Hausfinanzierung

FRANKFURT/KARLSRUHE - Bei Kündigung einer Hausfinanzierung müssen Verbraucher oft viel Geld an ihre Bank zahlen - zu viel, wie Anwälte und Verbraucherschützer meinen. Sie werfen Geldhäusern zudem vor, nicht transparent über die Berechnung der sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung aufzuklären. Eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) stärkt nach Einschätzung der Kritiker die Position der Darlehensnehmer.

MOBIL-MESSE: Technologie für effizientere 5G-Datennetze gestartet

BARCELONA - Auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress wurde am Montag die weltweit erste Implementierung einer neuen 5G-Mobilfunkfunktion verkündet, mit der Netzanbieter ihren Kunden eine Servicegarantie geben können. Die Umsetzung des sogenannten "End-to-End (E2E) Network Slicing" wurde von der Deutschen Telekom, dem Netzwerk-Ausrüster Ericsson und Samsung Electronics mit einem im Handel erhältlichen Smartphone (Samsung Galaxy S21 5G) umgesetzt.

ROUNDUP: RTL verkauft Belgien-Geschäft



BRÜSSEL/LUXEMBURG - Die RTL Group zieht sich aus dem Fernsehmarkt in Belgien zurück. Neue Eigentümer der französischsprachigen Radio- und Fernsehgruppe RTL Belgium werden zwei Medienunternehmen: der Herausgeber der Zeitung "Le Soir", die Groupe Rossel, sowie die flämische DPG Media, wie RTL am Montag in Luxemburg mitteilte. Der Verkaufspreis beträgt demnach 250 Millionen Euro. Der Schritt kommt nicht sonderlich überraschend, nachdem es zuletzt bereits entsprechende Spekulationen gegeben hatte. Die RTL-Aktien fielen am Montag denn auch moderat.

Renault: Chinesischer Partner investiert Milliarden in Batteriefabrik

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der chinesische Envision-Konzern will in Nordfrankreich bis zu zwei Milliarden Euro in eine Batteriefabrik investieren und dem Autohersteller Renault zuliefern. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen 2500 Jobs geschaffen werden, teilte Renault in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Staatschef Emmanuel Macron wollte nach Angaben des Élyséepalastes am Montag ins nordfranzösische Douai reisen, um die Investition anzukündigen.

Varta produziert künftig stärkere Batterien für Fitnessuhren

NÖRDLINGEN - Der Batteriehersteller Varta nimmt im schwäbischen Nördlingen ein Werk für leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen für Fitnessuhren und ähnliche Produkte in Betrieb. Am Montag (14.00 Uhr) will das Unternehmen die Fabrik gemeinsam mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) offiziell eröffnen. An dem Standort im Landkreis Donau-Ries hatte Varta auch bisher bereits eine Produktion, die nun erweitert wird.

ROUNDUP: Bund und Länder beraten Coronaregeln für Reiserückkehrer

BERLIN - Angesichts der Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus in Europa stellen Bund und Länder die bestehenden Regeln für Reiserückkehrer auf den Prüfstand. Bund und Länder seien zu dem Thema im Gespräch, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Noch am Montag wollten die Chefs der Staatskanzleien mit der Bundesregierung in einer Schalte das Thema beraten, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die "Bild"-Zeitung berichtete zuerst darüber.



Weitere Meldungen



-VW nennt Zeitrahmen für Abschied vom Verbrennungsmotor -Kreise: Fluglinie United steht vor Bestellung von über 200 Flugzeugen -MOBIL-MESSE: Mobile World Congress beginnt ohne große Namen -Direktbank ING: Negativzinsen für Kunden schon ab 50 000 Euro -Roche erhält EU-Zulassung für Enspryng zur Behandlung von NMOSD-Krankheit -Johnson & Johnson legt Opioid-Klagen in New York bei

-Airbus: Premium Aerotec macht seit Jahren Verlust

-Studie: Chipmangel bremst deutschen Automarkt und Rabatte -EU-Staaten und EU-Parlament einigen sich auf Agrarreform -Dobrindt: Kurzstreckenflüge wichtig für Zusammenhalt in Europa -VW plant bis August 40 000 Impfungen - bisher über 25 000 Ersttermine -Vorsitzender des SAP-Betriebsrats zurückgetreten

-Großhäfen kooperieren bei Landstrom für Containerschiffe -Frankfurter Messe weiter im Corona-Tief - 'Eisbrecher' im Oktober? -KfW-Förderkredite werden günstiger - Bank gibt Minuszinsen weiter -Helaba: Weniger Bankbeschäftigte in Frankfurt trotz Brexit-Effekts -ROUNDUP: 35-Stunden-Woche wird im Osten zur Sache der Betriebe -Stada übernimmt weitere Sanofi-Marken

-Gericht: Handyvertrag mit Laufzeit von mehr als 24 Monaten möglich -Passagierflüge aus Großbritannien dürfen nicht in Hongkong landen -Studie: Teilnahme an Hauptversammlungen sinkt etwas

-Zeuge: Keine Zusagen von Scholz beim Treffen mit Warburg-Bankern -Kartellamt: Grünes Licht für Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen -Bundesliga-Auftakt vor bis zu 18 000 Zuschauern in Gladbach -Tourismusbeauftragter: Urlauber nicht verunsichern

-Presse: Dortmunder Brandt vor Wechsel zu Lazio Rom

-Frankfurter Flughafen: Mehr Komfort für Bahn-Umsteiger -ROUNDUP: Deutsche Bahn baut Fernbahntunnel in Frankfurt°

