Waldenburg, 28. Juni 2021 - Der Aufsichtsrat der R. STAHL AG hat Bernardo Kral (55) mit Wirkung zum 1. August 2021 zum Mitglied des Vorstands berufen. Dies gab das Unternehmen heute bekannt. Kral kam 2018 zu R. STAHL und übernahm im Zuge der strategischen Neuausrichtung die Leitung der weltweiten Produktion. In seiner künftigen Rolle als Chief Operating Officer wird er zusätzlich und funktionsübergreifend die Weiterentwicklung aller globalen Strukturen und Prozesse sowie die Operationalisierung der Konzernstrategie fortschreiben. "Operationale Exzellenz ist ein starker Werthebel für Effizienzsteigerungen und für den Ausbau unserer Technologie- und Marktposition und bildet das Fundament für das zentrale strategische Ziel des profitablen Wachstums von R. STAHL. Mit der Berufung von Bernardo Kral, der maßgeblich die strukturellen und prozessualen Verbesserungen unserer globalen Produktion in den vergangenen drei Jahren auch im Bereich automatisierter Fertigungsprozesse erfolgreich vorangetrieben hat, stärkt der Aufsichtsrat die eingeschlagene Strategie auf Vorstandsebene und setzt damit auch ein klares Zeichen von Kontinuität", sagt Peter Leischner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von R. STAHL. "Für seine künftige Arbeit wünsche ich ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats viel Erfolg." "Ich freue mich sehr über die Berufung von Bernardo Kral in den Vorstand von R. STAHL. Seit 2009 verbindet uns eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in verschiedenen Führungsfunktionen, die wir nun um das nächste Kapital fortschreiben werden. Neben seinen bisherigen Verdiensten für unser Unternehmen bringt Bernardo Kral jahrzehntelange Erfahrungen in der Optimierung von Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette produzierender Unternehmen mit", kommentierte der Vorstandsvorsitzende von R. STAHL, Dr. Mathias Hallmann. Im Zuge der Veränderungen im Vorstand verantwortet Dr. Hallmann künftig die Bereiche Finance, Governance, Risk & Compliance, Human Resources, Investor Relations & Corporate Communications, IT, Marketing & Innovation, Procurement, Sales und Strategy. Kral hat tiefe technische und kaufmännische Kenntnisse und verfügt über umfassende Führungserfahrungen in multinationalen Unternehmen. In Brasilien studierte er Maschinenbau, Industriebetriebswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft und Strategische Unternehmensführung. Seine berufliche Laufbahn startete er 1990 in Sao Paulo als Produktionsleiter bei Freudenberg Sealing Technologies, von wo er 1995 als Fertigungsleiter zur Festo Automation Ltd. wechselte. Zwei Jahre später übernahm er die Betriebsleitung in der Division Fuel Dispenser bei der Danaher Corporation, bevor er 2003 als Geschäftsführer der Divisionen Seals und Refrigeration zur Parker Hannifin Corporation ging. Nach weiteren sechs Jahren erfolgte der Wechsel zur Voestalpine Welding Group als Geschäftsführer für die Region Amerika, wo er außerdem für die Einführung der globalen Lean-Strategie verantwortlich war. Sein weiterer Weg führte ihn 2013 zu Lincoln Electric als Geschäftsführer der brasilianischen Tochtergesellschaft. Vor seinem Eintritt bei R. STAHL war Kral seit 2015 Geschäftsführer und Partner bei K-Square Consulting, Sao Paulo, mit den Tätigkeitsschwerpunkten Restrukturierung, M&A und Transformationsmanagement. Kral ist in Brasilien aufgewachsen, besitzt neben der brasilianischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.690 Mitarbeiter erwirtschafteten 2020 weltweit einen Umsatz von 247 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.



