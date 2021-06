Hannover (ots) - Subhead:Kammer für nachhaltige Entwicklung veröffentlicht Text mit dem Titel: "Auf dem Weg zu einem nachhaltigen und gerechten Finanzsystem""Ob Cum Ex oder Wirecard-Skandal - nicht nur die Finanzskandale der jüngeren Zeit zeigen, dass es Defizite bei der Verantwortung in der Finanzwirtschaft und ihrer Kontrolle durch Politik und Rechtsstaat gibt", schreibt der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, im Vorwort des heute veröffentlichten EKD-Textes mit dem Titel ".Auf dem Weg zu einem nachhaltigen und gerechten Finanzsystem". Bereits die Finanzkrise 2008 habe offenbart, wie gefährlich die Entwicklungen eines unregulierten internationalen Finanzmarktes seien und auch die zu beobachtenden wachsenden nationalen und globalen ökonomischen Ungleichheiten legten Fehlentwicklungen offen. "Die EKD tritt seit vielen Jahren für das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung ein. Die Dynamiken, Strukturen und Leitwerte im Finanzsystem sind dafür von zentraler Bedeutung", betont Bedford-Strohm.Der Text wurde von der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung unter dem Vorsitz von Professor Uwe Schneidewind, ehemals Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie, verfasst. "Die Kammer spricht sich für eine sozial-ökologische Transformation der Finanzwirtschaft aus. Der Impulstext bietet eine evangelische Orientierung für die dafür benötigten Reformschritte", erklärt Schneidewind. Der Text trete ein für eine Stärkung der Verantwortungszusammenhänge von Finanzwirtschaft und Realwirtschaft, sowie Politik und Rechtsstaat, die allesamt dem Gemeinwohl dienten und sich an der ökologischen Tragfähigkeit der Erde orientieren sollten."Da die Strukturen der Finanzwirtschaft häufig als undurchschaubar empfunden werden, will der EKD-Text in dieser Thematik aufklären und informieren", sagt der Kammervorsitzende. "Gleichzeitig werden die theologisch-ethischen Grundlagen des biblischen Zeugnisses sowie der reformatorischen und der ökumenischen Tradition im Hinblick auf diese Zusammenhänge reflektiert."Der Text steht zum Download bereit unter www.ekd.de/finanzsystem.Printexemplare können zum Preis von 4,30 Euro pro Heft über versand@ekd.de bestellt werden.Veranstaltungshinweis:Am 15.7.2021 findet von 14-16 Uhr eine digitale öffentliche Diskussion des Textes mit Vertreter*innen aus Politik, Finanzwirtschaft, Wissenschaft und Kirche statt.https://www.siekd.de/events/finanzsystem/Hannover, 28. Juni 2021Pressestelle der EKDAnnika LukasPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/4954140