Erfurt (ots) - "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist seit 2008 in der deutschen Medienlandschaft einzigartig. Wie kaum eine andere Sendung steht das Format für Wissensvermittlung und Wettbewerb mit Spannung und Unterhaltung. 2021 startet das größte Schulquiz Deutschlands im Herbst in die nächste Staffel.Für den Ausstrahlungszeitraum im Oktober können sich "Beste Klasse"-Fans vom 28. Juni bis zum 30. Juli mit ihrer kreativen Idee zu einem Experiment oder einer Frage auf kika.de bewerben und sich einen Auftritt im Studio sichern.Mit der Teilnahme am Superfinale ergeben sich unvergessliche Gelegenheiten, um den Stars vor Ort näher zu kommen und spannende Quiz-Impressionen zu erleben, die später auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar sind.Auf der umfangreichen Webpräsenz zu "Die beste Klasse Deutschlands" werden während des gesamten Jahres online zudem Inhalte zum Format wie die Publikumsfrage 2020, Rückblicke, Bewerbungsaufrufe, Wissensquiz und Anleitungen zum Selbermachen angeboten.Weitere Informationen dazu finden Sie auf kika.de und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4954327