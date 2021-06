Die nach eigenen Angaben weltweit größte Kryptobörse Binance erhält aktuell kräftig Gegenwind aus Großbritannien. Am Wochenende hat die britische Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) mitgeteilt, dass Binance Markets Limited (ein Teil der Firmengruppe) nicht berechtigt ist regulierte Tätigkeiten in Großbritannien auszuüben. Aufgrund der Auferlegung von Anforderungen durch die FCA ist es Binance Markets Limited derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...